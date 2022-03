PSG : Sergio Ramos refuse d'être viré de Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

N'ayant quasiment jamais joué depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos est tout de même dans une fâcheuse posture, d'autant que du côté du Qatar on pense que Leonardo s'est fait rouler. Mais le défenseur espagnol n'abandonne pas.

Cela avait tout pour être une belle histoire, et finalement cela a tourné à la catastrophe. L’été dernier, lorsque le Paris Saint-Germain a décroché la signature de Sergio Ramos, tout le monde s’est dit qu’enfin Leonardo avait compris que le vestiaire du PSG avait besoin d’un leader et d’un joueur capable de secouer ceux qui se laisseraient aller. Sur le papier, tout était parfait sauf que ce que pressentait le Real Madrid était vrai, à savoir que la forme physique de la star de 35 ans met en suspense la suite de sa carrière. Depuis qu’il a posé ses valises au Camp des Loges, le défenseur le plus titré du monde n'a presque pas joué, enchaînant les blessures plus ou moins graves. Et si certains croyaient au miracle lorsque ce sont les Merengue qui se sont présentés sur la route du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Sergio Ramos n’a pas été en mesure d’empêcher l’élimination de son équipe, pour une seule raison et il était forfait à l’aller et au retour. Il reste désormais à savoir ce que les dirigeants parisiens décideront pour la suite de la carrière de Ramos au PSG, et visiblement il y a divergence.

Doha scandalisé par Sergio Ramos, l'Espagnol reste zen

Tandis que l’on évoque un possible retour du défenseur ce week-end à Monaco, ou plus sûrement après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain pourrait décider de négocier une rupture à l’amiable du contrat de Sergio Ramos, lequel est lié jusqu’en 2023 avec le leader de Ligue 1. En France, il s’est dit dans différents médias que du côté du Qatar, on n’a pas du tout apprécié de voir que l’ancien Madrilène était un intermittent du football, et Leonardo a pris de plein fouet des critiques dans ce sens, le directeur sportif brésilien était accusé de s’être lourdement trompé en faisant venir Sergio Ramos. En réponse à ces rumeurs, Leonardo avait fait savoir que la relation avec le défenseur de 35 ans était claire : « Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous, mais pour l’instance ce n’est pas le cas donc on attendra avant de tirer des conclusions. » L’élimination du PSG en Ligue des champions étant passée par là, le climat s’était tendu entre les deux parties.

Cependant, selon L’Equipe, du côté de Sergio Ramos, on est loin de penser à un départ du Paris Saint-Germain, quel que soit le bilan de la saison 2021-2022. Pour l’instant, l’ancien joueur du Real Madrid a disputé 283 minutes avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et les autres stars du PSG, et visiblement il ne veut pas partir sur un tel fiasco. « L’Espagnol entend pour le moment respecter le contrat qui le lie au PSG jusqu’en 2023 (…) Ramos n’a pas renoncé à effacer l’impression laissée par cette saison en pointillé et à sortir par la grande porte, même s’il part de loin », dévoile José Barroso. Paris n'ayant plus que la Ligue 1 à jouer, il reste donc neuf matchs à Sergio Ramos pour convaincre Nasser Al-Khelaifi qu'il peut éventuellement rendre service l'an prochain.