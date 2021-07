PSG : Sergio Ramos ne vient pas pour l'argent, Luis Fernandez le jure

Dans : PSG.

Avec l’arrivée de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain a bouclé l’arrivée d’une légende. Le défenseur central va apporter quelque chose d’inédit dans le vestiaire, selon Luis Fernandez.

Même si le PSG en rêvait, la venue de Sergio Ramos paraissait impossible il y a encore quelques mois tant il semblait lié au Real Madrid jusqu’à la fin de la carrière. Finalement, Paris a convaincu le défenseur central espagnol en lui offrant des garanties sur l’avenir, ce que Florentino Pérez ne proposait pas à sa légende. Sergio Ramos a dit oui au PSG malgré des offres supérieures d’Arsenal ou Manchester City. « C’est un rêve de penser à gagne ma cinquième Ligue des champions et la première pour notre club », a annoncé Sergio Ramos dans un entretien accordé au club de la capitale. Le champion du monde 2010 a un palmarès et une expérience exceptionnels. Luis Fernandez estime pour L’Equipe que Sergio Ramos va faire bouger les choses dans le vestiaire.

« Certains disent qu’il vient prendre un joli contrat mais je peux vous dire qu’il arrive plein d’ambitions. Il a son amour-propre, rien que pour envoyer un message au Real il voudra faire le maximum. C’est un pur compétiteur. Que ce soit à l’entraînement ou en match, il a toujours eu cette mentalité. Tout le monde va devoir relever son niveau. Et je suis sûr que Kimpembe et Marquinhos sont contents de le voir arriver car avec un gars comme ça, tout le monde se renforce. Ce n’est pas quelqu’un qui va arriver en terrain conquis. Quand tu vois son CV, tu te dis : c’est du lourd. Il en impose parce que tout le monde connaît ses faits d’armes et son caractère, ça force le respect », a martelé Luis Fernandez, qui a échangé quelques mots avec Sergio Ramos le jour de sa signature. Même Presnel Kimpembe serait satisfait de l’arrivée de l’ex-joueur du Real Madrid. Une hypothèse qui reste à prouver.