PSG : Sergio Ramos veut sa 5e Ligue des champions

Le légendaire défenseur espagnol n'a pas signé au Paris Saint-Germain pour se la couler douce. Bien au contraire, Sergio Ramos est déterminé à encore gagner des trophées.

Quelques jours seulement après avoir signé au PSG, Sergio Ramos a accordé une première interview au site officiel du club de la capitale. Et l’ancien joueur du Real Madrid a notamment expliqué pourquoi il avait choisi de signer à Paris, alors que d’autres clubs prestigieux l’avaient contacté et lui avaient faire une offre financière supérieure à celle transmise par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Il n’y a pas de secret, si Sergio Ramos a mis le cap sur la capitale française, c’est qu’il pense pouvoir encore ajouter des trophées à son incroyable palmarès, et notamment une cinquième de Ligue des champions. Du côté du Paris Saint-Germain, on attend que cela.

C’est ce qu’a constaté Sergio Ramos assez rapidement. « Ce que j’ai le plus remarqué dans ce club, c’est sa solidité, la soif de gagner que les joueurs ont. Ils veulent venir dans un club comme celui-ci. Ils ont déjà disputé la finale de la Ligue des champions, ils sont très proches de pouvoir la gagner et c’est quelque chose qui m’attire. Ça ne peut qu’être un mariage parfait. Si je peux y contribuer, ce serait merveilleux pour moi. C’est un rêve de penser à gagne ma cinquième Ligue des champions et la première pour notre club », a confié le défenseur de 35 ans, qui a donc deux ans pour réussir ce pari assez fou, lui qui a gagné quatre fois la C1 sous le maillot du Real Madrid.

Et Sergio Ramos d'insister sur le challenge sportif qui l'attend avec le Paris Saint-Germain. « J’ai aussi ressenti que j’allais pouvoir jouer avec de grands joueurs et dans un projet sportif avec beaucoup d’envies. Nous sommes dans un club qui vous oblige à tout gagner. Après, dans le football, beaucoup de choses peuvent toujours arriver. Il existe de nombreux facteurs et de nombreux petits détails qui font que le résultat va dans un sens ou dans l’autre. Nous devons penser à gagner et à tout donner », a prévenu la nouvelle star du PSG. Le vestiaire de Mauricio Pochettino est prévenu.