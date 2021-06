PSG : Sergio Ramos met Kimpembe sur le banc

Dans : PSG.

Titulaire au PSG comme en équipe de France, Presnel Kimpembe va perdre ce statut au sein de son club si Sergio Ramos signe.

Le défenseur central a annoncé à ses proches et ses anciens coéquipiers du Real Madrid qu’il allait rejoindre le Paris SG dans les prochains jours. Tout cela reste bien évidement à confirmer, mais ce serait une très bonne nouvelle pour Paris. Alors que le vestiaire se demande si la concurrence ne sera pas trop forte justement, Eric Rabesandratana assure lui que c’est en revanche une très bonne chose. Tout d’abord, la légende madrilène apportera son sérieux, sa hargne et sa science du jeu, en plus de son énorme expérience. Ensuite, il n’y a pas de honte à voir Kimpembe s’asseoir sur le banc de touche, sachant qu’il n’est pas encore au niveau d’un Marquinhos par exemple selon l’ancien joueur du PSG.

« Moi, Sergio Ramos, je le signe direct ! C’est une évidence. Comment peut-on se poser la question par rapport à un mec comme ça ? Après, pourquoi ça poserait des problèmes à Kimpembe ? Il doit encore progresser. Il est en équipe de France et tout ce qu’on veut, mais ça ne l’empêche pas d’avoir des absences, des trucs qui ne devraient pas arriver. Donc, non, ce n’est pas un souci. Le problème de Kimpembe est dans sa formation en fait. C’est-à-dire qu’au départ il lui manque des choses : tactiquement il est en retard dans la couverture des latéraux, ça lui arrive très souvent. Ça, ce sont des choses qu’il peut apprendre avec un mec d’expérience comme Ramos qui, lui, va être le chef de la défense. Ramos-Marquinhos ça peut vraiment être bien », a lancé le consultant sur France Bleu, histoire de bien faire comprendre que si le PSG voulait être vraiment plus fort la saison prochaine, il fallait des recrues du niveau de Sergio Ramos.