Sergio Ramos s'annonce au PSG

Sergio Ramos a fait son choix, et il a fait savoir à plusieurs de ses coéquipiers du Real Madrid qu’il rejoindrait le PSG cet été. Un nouvel énorme coup pour Paris, qui recrute une légende à son poste sans débourser un centime.

Le Paris Saint-Germain tient une nouvelle recrue d’ampleur pour la saison prochaine. Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos va rejoindre les rangs parisiens. Une semaine après avoir fait ses adieux au Real Madrid, où il a été clairement poussé vers la sortie après avoir tenté de négocier jusqu’au bout, le défenseur central ne fait plus de mystère de sa future destination. Selon la radio Cadena Ser, il a ainsi informé plusieurs de ses anciens coéquipiers du Real Madrid qu’il s’engagerait prochainement avec le PSG. Ces derniers jours, les informations se multipliaient pour évoquer la préférence de l’Espagnol pour le PSG, capable de lui offrir deux ans de contrat, un salaire copieux et de grandes ambitions au niveau européen.

Tout cela en lui permettant parfois aussi de se ménager, la Ligue 1 n’étant pas de la même exigence que la Premier League sur le plan physique, ce qui peut compter pour un joueur de 35 ans qui a beaucoup souffert la saison passée. En plus de cela, le PSG possède déjà deux poids lourds à son poste, avec l’indéboulonnable capitaine Marquinhos, et le champion du monde Presnel Kimpembe solidement installés. Mais la concurrence n’est pas du genre à faire peur à Sergio Ramos, qui sort de 15 ans de titularisations au Real. Ces derniers jours, l’Espagnol a beaucoup discuté avec Manchester City et Manchester United, les deux derniers clubs qui militaient pour sa venue, sans parvenir à trouver des terrains d’entente au niveau de ce qui lui proposait le PSG. De plus, la présence d’un vestiaire très hispanique à Paris a aussi surement pesé dans sa décision, annoncée à ses proches, de jouer au Paris SG pour les deux années à venir.