PSG : Sergio Ramos, le miracle pour Manchester !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Sergio Ramos va faire sa première apparition dans le groupe du Paris Saint-Germain, à l’occasion du déplacement de ce mercredi à Manchester City. Enfin !

Qui aurait pu prédire ce scénario, lorsque les médecins du PSG étaient apparemment choqués par la forme physique de Sergio Ramos, au moment de sa visite médicale, début juillet ? Il a fallu s’armer de patience pour attendre la première apparition de Sergio Ramos dans le groupe du PSG. Blessé au genou puis au mollet, le défenseur central n’a pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs, que ce soit durant la préparation ou en match officiel. En quatre mois et demi, Sergio Ramos a enchaîné les séances en salle. Il s’entraîne normalement depuis quelques semaines seulement. Sa présence était espérée le week-end dernier face au FC Nantes. L’impatience des observateurs et des journalistes a sérieusement commencé à se faire ressentir. Et Mauricio Pochettino a dû taper du poing sur la table. Mais enfin : Sergio Ramos est de retour !

Pour la première fois, Sergio Ramos sera retenu dans le groupe du PSG pour le déplacement à Manchester City, mercredi (21 heures) en Ligue des champions. Malade et absent de l'entraînement ce lundi, Kylian Mbappé devrait aussi être de la partie. https://t.co/MYMCXaLlkN #MCIPSG pic.twitter.com/uVCGY8ZgMo — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 22, 2021

Sergio Ramos va faire le déplacement à City !

Selon les informations de L’Equipe, Sergio Ramos est « enfin opérationnel ». Son nom apparaîtra dans le groupe du PSG pour le déplacement à Manchester City, à l’occasion la 5e journée de phase de poules de Ligue des champions. En revanche, Sergio Ramos ne rentrera pas forcément sur le terrain. RMC Sport révélait ce lundi après-midi qu’il n’était pas encore à 100%. Le PSG veut se montrer extrêmement prudent en ce qui concerne l’ancien joueur du Real Madrid, qui n’a plus joué depuis six mois et demi. Mais quoi qu’il en soit, son retour sur le terrain se précise plus que jamais. Mauricio Pochettino va pouvoir bientôt tester sa charnière à trois, tant réclamée par les observateurs.