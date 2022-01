PSG : Sergio Ramos indispensable, Kimpembe va pleurer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos revient très fort lors des derniers matchs du PSG, et la tendance s'inverse pour une titularisation qui semblait promise à Presnel Kimpembe il y a encore quelques semaines.

Il ne joue pas souvent, mais quand c’est le cas, il a tendance à mettre tout le monde d’accord. Sergio Ramos était titulaire contre Reims ce dimanche, et le défenseur central a fait la paire avec Marquinhos pour permettre à Keylor Navas de passer une soirée très tranquille. Impeccable de la tête, bien placé et toujours aussi hargneux à l’image de son tacle viril mais correct en première période pour stopper une contre-attaque, l’Espagnol peut changer la donne au PSG s’il confirme sa bonne forme. En plus de cela, le champion du monde 2010 a marqué un but, lui qui en a tout de même l’habitude. Après six premiers mois de galère en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos laisse entrevoir tout ce qu’il pourrait apporter au Paris SG, notamment dans les gros matchs.

Et en plus, Sergio Ramos marque

Tout le monde se tourne donc déjà vers la rencontre face au Real Madrid, le 15 février prochain, qui va vite arriver. Jusqu’à présent, Presnel Kimpembe avait plusieurs longueurs d’avance sur Sergio Ramos, qui n’arrivait pas à mettre un pied devant l’autre, surtout en dehors de l’infirmerie. Mais tout est bouleversé avec le retour en forme de l’Espagnol, qui a pour lui son charisme, son expérience et aussi sa capacité à être décisif sur les coups de pied arrêtés. Sans compter qu’il est moins « chien fou » que Kimpembe, ce qui peut servir dans les gros matchs.

Sergio Ramos favori devant Kimpembe

La tendance s’inverse, et les observateurs n’hésitent désormais plus à dire que l’ancien madrilène pourrait retrouver son « ex » au Parc des Princes dans trois semaines, surtout s’il venait encore à sortir un ou deux gros matchs. « Si Ramos a retrouvé toutes ses sensations et ses capacités physiques, cela me paraît difficile pour l’entraîneur de se passer de lui. J’aime Kimpembe, car il a un gros potentiel, et donne toujours le maximum. Après, il lui arrive encore d’avoir quelques absences et le leadership naturel de Ramos joue en sa faveur », a souligné l’ancien défenseur du PSG, Jean-Marc Pilorget, dans les colonnes du Parisien. Un avis souvent partagé, histoire aussi de mettre à Paris toutes les chances de son côté pour sortir le géant madrilène. Et la motivation décuplée de Sergio Ramos, qui n’est jamais aussi fort que dans les matchs couperets, est bien partie pour faire pencher la balance en faveur de l’ancien madrilène si jamais il est enfin tranquille au niveau de sa forme physique.