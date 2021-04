PSG : Marquinhos est chaud pour mardi, Paris doit le calmer

Dans : PSG.

Buteur au match aller face au Bayern Munich, le capitaine du PSG, Marquinhos, est cependant sorti sur blessure quelques minutes après son but.

Le Brésilien a serré les dents et voulait rester le plus longtemps possible sur la pelouse de l’Allianz Arena. Malheureusement pour le PSG, l’ex-défenseur de l’AS Roma est victime d’une lésion des adducteurs et a été contraint de céder sa place à Ander Herrera. Sauf miracle, Marquinhos sera forfait pour le match de mardi au Parc des Princes contre le Bayern Munich. A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, Marquinhos a en revanche l’intention de prendre tous les risques pour prétendre à une place de titulaire dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. De son côté, le staff médical du Paris Saint-Germain n’est pas sur la même longueur d’onde et ne souhaite pas prendre le moindre risque avec son taulier dans l’optique de la fin de la saison.

« Victime d’une lésion de grade 2 des adducteurs et remplacé après trente minutes de jeu à Munich (3-2), mercredi, Marquinhos sait ses chances de participer au retour extrêmement minces. Dans ce genre de cas, une indisponibilité de trois semaines est préconisée. Le Brésilien repassera demain un examen radiologique qui permettra de voir l’évolution de la blessure. Les examens cliniques donneront également un aperçu de la faisabilité de le faire jouer. En interne, on dit que Marquinhos va tout entreprendre pour être présent. Mais une rechute pourrait provoquer une indisponibilité jusqu’à la fin de la saison. Et le PSG ne semble pas disposé à prendre un tel risque » écrit le quotidien national, pour qui il est donc assez improbable de voir Marquinhos débuter le choc de mercredi soir au Parc des Princes entre le PSG et le Bayern Munich. Aucun risque ne devrait donc être pris avec le défenseur de Paris…