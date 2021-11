PSG : Sergio Ramos enfin de retour à l’entraînement !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Blessé depuis son arrivée au PSG au mois de juillet, Sergio Ramos a enfin retrouvé l’entraînement collectif avec le reste du groupe ce mardi.

Sergio Ramos voit-il enfin le bout de cet interminable tunnel ? C’est bien possible puisque ce mardi, l’ancien capitaine du Real Madrid et de la sélection espagnole s’est enfin entraîné avec le reste du groupe du Paris Saint-Germain au Camp des Loges. En effet, Le Parisien rapporte que Sergio Ramos a même participé à l’opposition face aux jeunes du PSG en fin d’entraînement. Si le groupe parisien était restreint en raison des nombreux joueurs appelés en sélection (Neymar, Messi, Mbappé, etc), Sergio Ramos a donc enfin regoûté aux joies d’un entraînement collectif. Au PSG, on confie que l’objectif est de voir l’Espagnol de retour à la compétition « fin novembre ».