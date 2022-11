PSG : Sergio Ramos éjecté, Galtier y pense sérieusement

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Sergio Ramos pourrait être déclassé par Christophe Galtier au PSG.

C’est dans un dispositif à trois défenseurs axiaux que le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier a débuté la saison. Blessé la saison dernière, Sergio Ramos s’est fait une place de choix aux côtés de Marquinhos et de Presnel Kimpembe mais depuis quelques matchs, l’entraîneur du PSG a basculé dans une défense à quatre. En l’absence de l’international français, Marquinhos a été associé à Sergio Ramos puis à Danilo Pereira et à Nordi Mukiele lorsque l’Espagnol était suspendu. Avec le retour de blessure de Presnel Kimpembe, un dilemme va se poser pour Christophe Galtier. Et pour cause, l’entraîneur du PSG ne souhaite pas revenir à une défense à cinq mais il ne peut pas aligner Marquinhos, Ramos et Kimpembe dans son 4-3-3.

Sergio Ramos vers un déclassement au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

A en croire les informations de L’Equipe, il n’est donc pas impossible que Sergio Ramos fasse les frais du retour de Presnel Kimpembe. Et pour cause, malgré sa prestation délicate face à Troyes samedi après-midi au Parc des Princes, l’international français est très apprécié par le staff du PSG. « Il a besoin de jouer, Christophe Galtier le sait et entend accompagner sa montée en régime. Le technicien et son staff ont été conquis par ce qu'il dégage en interne, en termes d'implication, de relationnel, en particulier avec les jeunes » détaille L’Equipe. Quant à Marquinhos, apparu en difficulté dans la défense à cinq, le retour d’un schéma plus classique lui a fait le plus grand bien. « Même s'il a connu plusieurs moments de creux depuis deux ans, il reste une valeur sûre et retrouve de la consistance avec la défense à quatre » souligne le quotidien national. Autrement dit, même si la rotation sera nécessaire pour éviter les baisses de forme et les blessures, Sergio Ramos pourrait bien faire les frais des choix de Christophe Galtier dans les semaines à venir. Premier élément de réponse dès mercredi avec le déplacement à Turin en Ligue des Champions.