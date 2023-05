PSG : Lionel Messi humilie le Barça avec cette demande

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi va inévitablement quitter le Paris SG, mais le FC Barcelone est loin d'avoir la partie gagnée. L'Argentin a zéro confiance en Joan Laporta, ce qui freine forcément les négociations.

La fin de saison approche, et le match contre Auxerre de ce dimanche sera certainement l’un des derniers de Lionel Messi sous le maillot du Paris SG. Aucune déclaration officielle ne l’affirme, mais les deux parties se sont éloignées ces derniers mois, et entre la sortie par la petite porte en Arabie saoudite pour un sponsor, l’élimination en Ligue des Champions, le coup de froid sur la prolongation et les difficultés avec le public du Parc des Princes, l’aventure de Lionel Messi va prendre indéniablement fin. L’Argentin a pourtant toujours envie de continuer à jouer au football, et si possible le faire en Europe pour conserver un niveau intéressant en vue de sa carrière internationale qui a pris un virage vers l’éternel après la victoire en Coupe du monde au Qatar.

Le choix de revenir au FC Barcelone est celui qui pourrait avoir le plus de sens historiquement. Une destination qui semblait encore impossible il y a quelques mois de cela, Lionel Messi en voulant assez logiquement à Joan Laporta de l’avoir viré sans ménagement à l’été 2021, sans même lui proposer une porte de sortie, en raison des difficultés économiques. Mais depuis, le président du club catalan sort clairement le grand jeu pour demander pardon et provoquer le retour de La Pulga. Sportivement, il ne sera pas évident de s’intégrer au nouveau système de jeu mis en place, même si son ami Xavi va certainement lui trouver une place à sa convenance, possiblement plus bas sur le terrain.

Messi veut un papier en or avant de signer

Mais financièrement, la situation du FC Barcelone ne s’est pas tant arrangée que ça, puisque chaque signature s’accompagne d’un gros suspense autour de la Liga pour valider le contrat. Des règles sont en place, et notamment de ne pas donner des salaires qui feraient sortir le Barça de son cadre financier. Et c’est peu dire que Lionel Messi n’a pas spécialement confiance en Joan Laporta à ce niveau. Diario Gol affirme ainsi que, dans les discussions entre les deux camps, Messi a imposé d’avoir un document de la Liga certifiant que son contrat serait validé et qu’il serait donc disponible pour jouer et inscrit pour la compétition en cas de signature au Barça. Visiblement, les promesses de Joan Laporta ne sont pas prises au mot, et l’Argentin veut la certification de la part de la Liga que sa signature ne provoquera pas une longue attente avant de pouvoir jouer.

Dernièrement, cela a été le cas pour plusieurs joueurs, dont Jules Koundé, qui a attendu un mois après sa signature et a manqué plusieurs matchs avant d’avoir sa licence. Le défenseur français a du attendre le prêt de Samuel Umtiti à Lecce pour enfin être utilisé et Lionel Messi craint visiblement d’avoir le même traitement. Même si le FC Barcelone réagirait certainement plus vite, le joueur actuellement au PSG ne veut pas se payer la honte d’attendre un mois en tribunes avant de jouer en cas de signature chez les Blaugrana. Ce qui peut également se comprendre, surtout que Messi s’est déjà fait avoir une fois par Joan Laporta par le passé, quand sa prolongation en 2021 était considérée comme acquise avant qu’il se fasse montrer la porte seulement 48 heures plus tard.

Une méfiance qui freine énormément les discussions, et explique aussi pourquoi le journaliste argentin de TyC Sports César Luis Merlo a souligné que le champion du monde 2022 était encore très très loin de revenir au Barça. Malgré sa volonté de retrouver son club de coeur, les discussions sont annoncées comme très compliquées, alors que l’Inter Miami et Al-Hilal, de leur côté, effectuent des ponts d’or au joueur du PSG.