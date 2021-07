PSG : Sergio Ramos arrive, c'est le nouveau Zlatan

Dans : PSG.

Ce week-end, une véritable star mondiale a débarqué au Paris Saint-Germain en la personne de Sergio Ramos.

Dès les tests physiques de la visite médicale, l’ancien capitaine du Real Madrid a impressionné le staff technique du PSG. En dépit de ses 35 ans et de sa saison tronquée par les blessures, Sergio Ramos est toujours une machine de guerre au physique incroyable et au charisme inégalable. En interne, on compare d’ores et déjà sa signature au Paris SG à celle d’un Zlatan Ibrahimovic, dont l’autorité naturelle avait rapidement fait de lui un leader. Malgré certaines défaillances dans les gros matchs de Ligue des Champions, l’avant-centre de l’AC Milan a grandement contribué au processus de professionnalisation et de croissance du PSG à l’échelle mondiale.

Sur son compte Twitter, le journaliste Abdellah Boulma a révélé que les joueurs et le staff du PSG étaient sous le choc devant le charisme de Sergio Ramos. « Les premiers pas de Sergio Ramos au PSG ont marqué les esprits. En interne, certains considèrent son arrivée comme l’une des plus marquantes en matière de charisme, leadership et professionnalisme depuis le départ d’Ibrahimovic » a publié l’insider, pour qui Sergio Ramos fait un drôle d’effet à ses coéquipiers au sein du vestiaire parisien. Il faut dire que c’est un champion au palmarès colossal qui a posé les pieds à Paris. Avec ses quatre victoires en Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid, Sergio Ramos dispose d’une expérience du haut niveau dont seul Keylor Navas bénéficie dans les entrailles du Camp des Loges. Un atout maître pour Mauricio Pochettino, qui a pesé de tout son poids dans le processus de décision du PSG au sujet de la signature de Sergio Ramos, lequel a paraphé un contrat de deux ans à Paris alors que le Real Madrid ne lui offrait qu’une année supplémentaire.