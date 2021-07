PSG : Neymar et Sergio Ramos, un drôle de scoop

Dans : PSG.

Dans une interview accordée au journal L’Equipe, Sergio Ramos a dévoilé les coulisses de sa signature au PSG.

Le nouveau défenseur du Paris Saint-Germain a notamment fait savoir qu’il s’était longuement entretenu avec un certain Neymar avant de rallier la capitale française. Les deux hommes se connaissent bien, pour s’être affrontés un paquet de fois en Liga lorsque Sergio Ramos était le capitaine du Real Madrid et que Neymar défendait les couleurs de Barcelone. Avec un brin d’humour qui va rapidement séduire le vestiaire du PSG, le défenseur de la Roja a d’ailleurs confié que Neymar était un très bon ami et que finalement, son unique défaut avait été de porter les couleurs du Barça.

« Avec Neymar, on parle ensemble depuis six ou sept ans. En dépit du fait qu'il a été joueur du Barça et moi du Real, on a toujours eu tous les deux une relation d'amitié extraordinaire. Cela vaut aussi avec Di Maria ou Keylor Navas d'ailleurs, avec qui je suis resté très ami après son départ du Real. On a été ensemble un été au Costa Rica et on s'apprécie (il sourit). Avant de rejoindre une nouvelle équipe, il est toujours profitable de parler avec plusieurs joueurs, avec le président (Nasser al-Khelaïfi), avec Leonardo (le directeur sportif), avec Pochettino. Tous m'ont convaincu à leur manière. Quels ont été les arguments décisifs pour me convaincre de signer ? Les deux ans de contrat. Pour ma tranquillité et celle de ma famille. Et ensuite, le projet sportif. Il s'agissait des deux éléments prioritaires. Pour les deux ans, le club ne m'a posé aucun obstacle. Pour le projet sportif, je pense que n'importe qui serait convaincu avec les joueurs présents » a avoué Sergio Ramos, qui ne cache pas que l’offre contractuelle du PSG était la plus avantageuse, tandis que le Real Madrid ne lui proposait qu’une année supplémentaire plus une autre en option.