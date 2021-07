PSG : Sergio Ramos a refusé deux offres folles au mercato

Dans : PSG.

Jeudi matin, le PSG a officialisé la signature pour deux ans de la légende vivante du Real Madrid, Sergio Ramos.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, l’international espagnol de 35 ans est la troisième recrue officielle du Paris Saint-Germain après Wijnaldum et Hakimi, en attendant Donnarumma. De toute évidence, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont réalisé un énorme coup en attirant dans leurs filets Sergio Ramos. Cette signature est d’autant plus importante que Sergio Ramos était très courtisé sur le marché des transferts, en dépit de son gros salaire, de ses pépins physiques et de son âge. En effet, Goal rapporte que l’ex-capitaine du Real Madrid avait deux autres propositions très conséquentes sur la table, en plus de celle du PSG. Comme cela avait fuité dans la presse, Manchester City était très intéressé par la perspective de récupérer Sergio Ramos gratuitement.

Le champion d’Angleterre en titre avait, comme le PSG, proposé deux ans de contrat à l’international espagnol, et la possibilité d’aller évoluer en Major League Soccer à New York City à l’issue de son contrat en Premier League. Cette offre a poliment été refusée par Sergio Ramos, qui a également décliné une proposition d’Arsenal, qui était prêt à faire sauter la banque de manière incroyable pour l’Espagnol avec deux ans de contrat et un salaire gigantesque de 17 ME par an. Malgré l’attractivité de la proposition des Gunners, le défenseur de la Roja a décliné, jugeant rédhibitoire l’absence de qualification en Ligue des Champions. C’est donc le Paris Saint-Germain, qui lui offre un bon salaire et de solides garanties sportives avec l’ambition de remporter la Ligue des Champions, qui a eu les faveurs de Sergio Ramos pour le plus grand plaisir des dirigeants franciliens ainsi que des supporters. Reste maintenant à voir comment l’Espagnol sera utilisé par Mauricio Pochettino, qui compte également Marquinhos et Presnel Kimpembe à ce poste de défenseur central.