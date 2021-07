PSG : Sergio Ramos, le coup de force signé Neymar

Dans : PSG.

Après s’être offert Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, le PSG a de nouveau frappé fort sur le mercato avec la signature de Sergio Ramos.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, l’ancien défenseur du Real Madrid a paraphé un contrat de deux ans en faveur du Paris Saint-Germain. Un très gros coup sportif et marketing pour le PSG, qui s’octroie les services de l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du football avec Sergio Ramos. La signature de l’Espagnol n’a toutefois pas été une évidence dès le départ pour le Paris Saint-Germain. Selon les informations d’El Confidencial, des doutes ont été émis par certains dirigeants franciliens en raison des pépins physiques à répétition de Sergio Ramos depuis un an. Mais deux hommes ont été déterminants pour concrétiser l’intérêt du PSG et faire signer le roc de la Roja.

Le premier d’entre eux se nomme Mauricio Pochettino. Malgré la présence de Presnel Kimpembe et de Marquinhos dans son effectif, l’entraîneur du PSG a joué de son influence au maximum pour faire venir Sergio Ramos et a obtenu gain de cause. Une autre personnalité incontournable du Paris Saint-Germain a tout fait pour que Sergio Ramos devienne un joueur du PSG, il s’agit de Neymar. Le Brésilien a rapidement mis de côté la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone et a signifié à sa direction que la venue d’un joueur au caractère bien trempé comme Sergio Ramos était indispensable. Focalisé sur son objectif de remporter la Ligue des Champions au Paris SG avant la fin de sa carrière, Neymar a bien conscience que Sergio Ramos peut l’aider à accomplir ce rêve. Il faut dire que l’ancien taulier du Real Madrid est un spécialiste, puisqu’il a soulevé la coupe aux grandes oreilles à quatre reprises dans la capitale espagnole. Tout le peuple parisien espère qu’il aura l’occasion de la soulever de nouveau dans les deux prochaines années. Ce serait alors très bon signe pour le Paris Saint-Germain.