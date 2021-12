PSG : Sans pitié, Mbappé demande une fessée pour Monaco

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé à l’AS Monaco dimanche soir, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé va vivre un match particulier. Mais pas question pour lui d’épargner son club formateur. Bien au contraire.

Avec 11 points d’avance sur le Stade Rennais, son premier poursuivant, le Paris Saint-Germain n’est absolument pas menacé en tête de la Ligue 1. Il n’empêche que le club de la capitale reste sur deux matchs nuls consécutifs face à l’OGC Nice (0-0) et à Lens (1-1). Une dynamique à interrompre au plus vite, ce qui explique en partie la détermination de Kylian Mbappé. Cette 18e journée sera pourtant un moment particulier pour l’attaquant opposé à l’AS Monaco dimanche soir. Mais l’ancien joyau monégasque assure qu’il mettra ses sentiments de côté.

« C'est particulier, a reconnu l’international tricolore sur le site officiel du PSG. Déjà, c'est une grande affiche. Un grand rendez-vous de notre championnat. Et puis c’est une grande équipe, qui sait jouer des grands matchs. Après, bien sûr, pour moi, c'est particulier. J'ai joué là-bas longtemps et j’y ai toujours des amis. Il y a toujours cette adrénaline particulière. Mais quand tu joues au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de place pour les sentiments. Il faut gagner et donc je vais tout faire pour aider mon équipe à le faire. » Au passage, Kylian Mbappé a incité ses coéquipiers à plier les rencontres plus rapidement au lieu d’arracher les victoires dans le money-time.

« Ne pas se mettre dans ce genre de difficultés »

« Nous, on est toujours contents parce que tout ce qu'on veut, c'est gagner. Bien sûr après, quand on analyse ces matchs à tête reposée, bon se dit qu’on aurait pu se sortir de ces situations avant la fin du match, a confié le Parisien. Après, nous sommes aussi conscients, quand on analyse nos matchs, qu’avec l'équipe qu'on a, on ne doit pas se mettre dans ce genre de difficultés sur certains matchs. Mais sur le coup, bien sûr qu'on est contents parce que c'est quelque chose qu'on va arracher tous ensemble. Ces victoires, on ne les vole à personne, on va les chercher avec du courage, tous ensemble et ça montre aussi qu’on a une vraie force de caractère, de la personnalité. » Nul doute que le PSG se passerait bien d'un tel scénario ce week-end.