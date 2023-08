PSG ‍: Sans brassard, Mbappé peut remercier ses coéquipiers

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après les deux votes organisés, les joueurs du Paris Saint-Germain ont choisi de laisser le brassard de capitaine à Marquinhos. Kylian Mbappé n’a pas eu les faveurs du groupe. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l’attaquant français.

Nommé capitaine de l’équipe de France après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé aurait pu obtenir le même statut au Paris Saint-Germain. Le nouvel entraîneur Luis Enrique a souhaité donner le pouvoir de décision à son vestiaire. Ce sont donc les joueurs qui ont voté à deux reprises. Et qui ont laissé le brassard au bras du défenseur central Marquinhos. L’attaquant français n’est arrivé qu’en quatrième position au nombre de votes, derrière Danilo Pereira et Presnel Kimpembe.

🔴🔵 Denis Charvet : "je pense que c'est une grande chance que Mbappé n'ait pas été élu capitaine du PSG. Il a trop de responsabilités. Il faut le laisser souffler" pic.twitter.com/v0UqVwYgCZ — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) August 26, 2023

Beaucoup d’observateurs y voient un désaveu pour Kylian Mbappé. Alors que le consultant Denis Charvet, lui, considère que les Parisiens ont fait une faveur à l’ancien Monégasque. « Je trouve que la position de Marquinhos est claire et ferme. C'est-à-dire qu'il veut rester capitaine, c'est ça qui est intéressant, a réagi le chroniqueur des Grandes Gueules du Sport sur RMC. Evidemment, c'est passé par un vote. Mais au moins il reste capitaine, il a envie de jouer, il a envie d'être titulaire alors que Luis Enrique sous-entend qu'il va être remis en question lui aussi. »

« Il faut que ça s’arrête »

« Ça ne me pose pas de problème par rapport au capitanat, et encore moins pour Mbappé. Je pense que c'est une grande chance pour lui de ne pas avoir été élu capitaine, a estimé Denis Charvet. Parce qu'entre le statut de capitaine de l'équipe de France, capitaine du PSG, en voulant tout faire, en voulant virer Neymar... A un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mbappé capitaine du PSG, ça aurait du sens ? Pour moi, non. Il a trop de responsabilités. A un moment donné, il faut le laisser souffler. » Ecarté, réintégré et toujours annoncé sur le départ, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2024 vit effectivement un été agité.