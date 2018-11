PSG : Saluons le dieu Mbappé, Dugarry est en extase !

Dans : PSG, Ligue 1.

Christophe Dugarry n'est pas du genre à faire des compliments pour rien, le champion du monde 98 ayant musclé son jeu depuis qu'il a son talk-show quotidien sur RMC. Alors quand Duga dit plusieurs fois du bien d'un footballeur, qui plus est de 19 ans et qui joue au PSG, cela est à mettre en valeur. Et c'est encore une fois Kylian Mbappé qui s'attire les éloges de Christophe Dugarry, ce dernier ayant apprécié le discours du champion du monde français concernant son salaire au Paris Saint-Germain.

Pour l'ancien joueur, Kylian Mbappé a eu le discours qu'il fallait sur un sujet toujours très sensible en France. « C’est assez anodin parce que ce garçon est coutumier de ces déclarations, des phrases intelligentes sorties au bon moment. On n’oublie pas qu’il n’a que 19 ans. C’est plein de bon sens (...) Je n’ai pas exemple jamais dit à mes parents combien je gagnais par an. Quand tu as des parents qui tiennent un bar PMU, qui se lèvent à 6h, travaillent jusqu’à 20h… il y a un tel décalage. Mbappé est dans le système certes. Mais il faut avoir conscience des choses. Dire qu’il est dans le système mais qu’il sait la chance qu’il a, c’est respecter ceux qui n’ont pas cette chance, qui font les trois huit tous les jours. C’est une marque de respect, une phrase pleine d’intelligence mais pas démago. Chapeau à ce garçon, une nouvelle fois », a admis un Christophe Dugarry admiratif après cette nouvelle sortie médiatique signée Kylian Mbappé.