PSG : Salah piste numéro 1 pour remplacer Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le prochain mercato estival est celui de tous les dangers pour le PSG, qui a de grandes chances de perdre Kylian Mbappé.

En fin de contrat au mois de juin, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a toujours pas prolongé son contrat. A moins d’un énorme retournement de situation, il y a peu de chances qu’il le fasse, son objectif étant toujours de rejoindre le Real Madrid. Pour le PSG, il est donc essentiel d’anticiper et de préparer la succession de Kylian Mbappé. Le nom d’Erling Haaland revient souvent dans la rubrique mercato mais selon les informations relayées par Calcio Mercato, c’est Mohamed Salah qui est la piste n°1 du Qatar pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Il faut dire que l’international égyptien de Liverpool, qui a retrouvé son meilleur niveau cette saison après une année plus compliquée, coche absolument toutes les cases.

En plus d’être à un niveau sportif hors du commun, Mohamed Salah présente l’avantage d’être dans une situation contractuelle favorable pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’attaquant de Liverpool n’aura plus qu’un an de contrat avec les Reds en juin prochain, ce qui va automatiquement placer le club de Premier League dans une situation délicate. D’après certains échos de médias européens, Mohamed Salah exige le salaire colossal de 25 millions d’euros par an pour prolonger à Liverpool, des émoluments que les Reds ne sont pas certains de lui accorder. Une aubaine pour le Paris SG, qui ne regardera bien sûr pas à la dépense pour s’offrir Mohamed Salah. Car avec l’économie du salaire de Kylian Mbappé, dont le départ se précise, le club de la capitale aura évidemment les moyens de contenter les attentes financières de l’Egyptien. Reste maintenant à voir si Mohamed Salah, qui s’épanouit en Premier League, acceptera de quitter le championnat le plus compétitif du monde pour rejoindre Messi et Neymar en Ligue 1.

La semaine passée, interrogé sur ce sujet, celui qui est l'un des favoris pour le Ballon d'Or 2021, avait reconnu qu'il ne se voyait pas quitter Liverpool. « Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me le demandez, j’aimerais beaucoup rester jusqu’au dernier jour de ma carrière. Mais je n’ai pas grand chose à dire, ce n’est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, cela ne dépend pas de moi », avait confié, sur Sky Sports, Mohamed Salah, avant même son triplé lors de la victoire historique (0-5) des Reds contre Manchester United à Old Trafford. Un exploit qui lui vaut d'être le meilleur buteur africain de toute la longue histoire de la Premier League avec 107. Seul Samuel Eto'o, auteur de 162 buts en Liga, a fait mieux que Salah dans le Big Five.

Autant dire que le Paris Saint-Germain risque tout de même d'avoir du mal à convaincre l'international égyptien de quitter un club dont il est déjà devenu une légende alors qu'il a seulement rejoint Anfield il y a quatre ans en provenance de l'AS Rome pour 42 millions d'euros, alors même qu'il avait signé en 2014 à Chelsea, les Blues ayant dépensé 16,5 millions d'euros pour faire venir Mohamed Salah du FC Bâle. Désormais, la valeur de l'attaquant de 29 ans est estimée par Transfermarkt à 100 millions d'euros. Si Salah décroche le Ballon d'Or, on n'ose même pas imaginer l'impact sur sa valeur.