PSG : Salah, Gabriel Jesus et 3 stars ciblées !

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG sera dans l’obligation de recruter du très lourd pour épauler Neymar.

A plusieurs reprises, le nom de Mohamed Salah a été cité comme le joueur ciblé par le Qatar afin de combler un potentiel départ de Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid et Liverpool. A en croire les informations obtenues par Don Balon, l’international égyptien est bien la piste privilégiée de Leonardo et de Mauricio Pochettino en cas de transfert de Kylian Mbappé. Mais l’attaquant pharaon n’est pas la seule cible de Paris. Le média espagnol va plus loin en dévoilant la short-list complète du PSG au mercato… en attaque. Mais pas seulement.

Dans le secteur offensif, le nom de Christian Eriksen sort du chapeau. Mauricio Pochettino connaît l’international danois de l’Inter Milan par cœur, pour l’avoir dirigé à Tottenham entre 2017 et 2019. Son profil de milieu offensif technique mais également capable de jouer dans une position de relayeur serait quasiment unique au sein de l’effectif du PSG. En attaque, un nouveau nom est par ailleurs glissé, celui de Gabriel Jesus, remplaçant aux yeux de Pep Guardiola à Manchester City cette saison. En cas de départ de Moise Kean ou de Mauro Icardi, le Brésilien pourrait faire l’objet d’une offre de la part du Paris Saint-Germain.

Bellerin et Varane dans le viseur

Cet été, le PSG devra recruter en attaque et au milieu de terrain, mais devra également renforcer sa défense. Les latéraux ont trop souvent déçus. A gauche, Juan Bernat va effectuer son retour de blessure et Abdou Diallo pourrait faire l’affaire en tant que doublure. Sur le côté droit en revanche, un recrutement est impératif. Hector Bellerin serait, selon Don Balon, la cible n°1 du Paris Saint-Germain pour compenser le retour de prêt d’Alessandro Florenzi à l’AS Roma. Mauricio Pochettino préfère le profil de l’Espagnol d’Arsenal à celui de Serge Aurier. Enfin, toujours en défense, Raphaël Varane est également dans le viseur du PSG. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022, l’ancien Lensois est attiré par la Premier League mais Paris est venu aux renseignements, au cas où. En attendant de voir si toutes ces pistes se confirmeront, cette short-list fera rêver certains supporters du PSG…