PSG : Saïd Ennjimi demande un arbitrage pro-PSG face au Real

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre Paris et le Real Madrid, Saïd Ennjimi réclame plus ou moins un arbitrage en faveur du PSG.

« Mardi, on veut avoir un arbitrage d’un niveau exceptionnel puisque les deux équipes sont d’un niveau exceptionnel. Les gens parlent de nos capacités, mais au final qu’est-ce qui fait la différence ? Je constate que ça nous est arrivé deux fois… ». Ce dimanche, Antero Henrique est sorti de ses gonds en mettant publiquement la pression sur l'arbitre à deux jours du choc face au Real au Parc des Princes. Une déclaration médiatique qui fait réagir Saïd Ennjimi, puisque l'ancien arbitre pense lui aussi que le PSG a été victime d'un arbitrage défavorable lors du match aller à Madrid (1-3), où la désignation de Gianluca Rocchi, qui n'avait jamais dirigé un grand match européen, n'était pas judicieuse, mais pas seulement...

« La remontada de 2017 ? C'était clair, les Parisiens ont raison de s'interroger sur ce match-là... Suarez tombait sans cesse dans la surface pour mettre la pression sur l'arbitre et il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un penalty peu évident à la 90e minute. L'aller contre le Real ? Sur ce match, ça méritait autre chose, avec un autre arbitre. Encore plus avec le précédent du Barça. Ça aurait été plus opportun de désigner un arbitre plus expérimenté, qui peut faire abstraction du fait qu'il officie chez le Real. Si c'est le huitième de finale le plus important, on met ce qu'il y a de plus lourd. Rocchi est encore dans une phase où il doit faire ses preuves. Il a déjà eu pas mal de difficultés en Italie. À Madrid, on l'a senti en difficulté, il a subi la pression du Real, il a manqué de recul à certains moments. Les décisions n'étaient pas scandaleuses, mais en défaveur du PSG. Il faudrait que ça se rééquilibre au retour. Si ça se reproduit, ça sera compliqué... », a lancé, sur L'Equipe, l'ancien sifflet, qui n'hésite pas à faire une demande assez incongrue en vue de ce match retour.