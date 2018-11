PSG : Paris ne pourra pas tricher avec Neymar prévient Sagnol

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Alors que le Paris Saint-Germain envisage de prendre des risques avec Neymar, Willy Sagnol s'est montré dubitatif avant Liverpool.

Il ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes face à Toulouse. Et pourtant, Neymar sera sur toutes les lèvres samedi. Souffrant d'une élongation des adducteurs droits depuis sa sortie sur blessure contre le Cameroun mardi, l'attaquant brésilien est plus qu'incertain en vue du choc contre Liverpool en Ligue des Champions. Malgré tout, le club de la capitale se dit prêt à prendre des risques avec sa star, même si l'ancien du Barça n'est pas en pleine possession de ses moyens après avoir suivi un protocole de soins. C'est en tout cas la tendance actuelle à Paris. Une possibilité que Willy Sagnol ne valide pas du tout.

« À 60 %, je pense qu’il ne faut pas faire jouer Neymar. Le football moderne a beaucoup changé. On m’aurait posé la question il y a dix ans, j’aurais dit oui, à 70 %, il peut jouer. Dans le football moderne, ça va tellement vite, il y a tellement de courses à haute intensité, de transitions, offensives ou défensives, qu’un joueur, s’il veut apporter quelque chose physiquement, il doit être à 100 % quasiment à chaque match. Son jeu, c’est d’être dans des changements de direction, des appuis très rapides. S’il a un souci, ça va se voir tout de suite. Si c’était Mbappé qui avait ce problème à la cuisse, je serais plus inquiet car j’estime qu’il est plus important dans le système de jeu actuel du PSG. Je pense que Neymar est plus facilement remplaçable parce que Mbappé apporte cette profondeur, cette percussion que n’ont pas les autres joueurs », a avoué, sur RMC, le consultant, qui estime donc que Neymar doit rester au repos contre les Reds, malgré le fait que cette rencontre européenne soit capitale pour la suite de la saison du PSG.