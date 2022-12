Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Jérôme Rothen a désormais son émission sur RMC, preuve que l'ancien footballeur du PSG adore les médias. Et visiblement, cela n'est pas nouveau, au point qu'un entraîneur l'accuse d'avoir pourri la situation à Paris.

Vahid Halilhodzic n'a jamais été du genre à mâcher ses mots, et même si le temps passé, l'ancien joueur, devenu entraîneur, n'est pas du genre à s'adoucir. Même s'il a été remercié par le Maroc, qu'il avait qualifié pour le Mondial 2022, le technicien de 70 ans garde un oeil attentif sur le football, ceux qui le font, ceux qui le commentent. Et parmi ces derniers, il y a un consultant qu'il connaît bien, Jérôme Rothen. Désormais aux commandes de son propre talk-show sur RMC intitulé Rothen s'Enflamme, l'ancien joueur du PSG a souvent la dent dure et l'analyse musclée. Mais pour Vahid Halilhodzic, Rothen est surtout resté celui qui l'a trahi en 2004 lorsqu'il entraînait le Paris Saint-Germain. Le Franco-Bosnien le dit sans So Foot, il n'a aucune estime pour son ancien joueur.

Rothen a tout cassé au PSG

Le Maroc va disputer un 8e de finale de Coupe du monde. Et il le doit aussi à Vahid Halilhodžić, licencié après avoir brillamment qualifié les Lions de l'Atlas. #MAR https://t.co/SrWja4mNaE — SO FOOT (@sofoot) December 6, 2022

Vahid Halilhodzic a la dent dure contre un Jérôme Rothen dont il pense vraiment qu'il lui a pourri la vie en dévoilant vers l'extérieur les secrets du vestiaire parisien. « J’ai su après qui étaient les deux joueurs télécommandés pour mettre la merde dans l’équipe en 2004, et par qui. Un par L’Équipe, l’autre par Merguez... Gilles Verdez, oui, du Parisien. J’ai peut-être fait une faute en l'interdisant de Camp des Loges. Tous les journalistes ont été solidaires, ça a été le début de la fin. Je ne veux même pas parler des taupes, ces pourris. Il y en a un qui passe son temps à parler dans la radio. Jérôme Rothen ? Tout le monde le sait ! Les taupes, tout ce qu’elles veulent, c’est des bonnes notes dans les journaux ! Moi quand je jouais, je préférais avoir une bonne note, mais 5 ou 6 je m’en foutais », explique l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui n'a pas pardonné cela à Jérôme Rothen.