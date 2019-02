PSG : Riolo s'inquiète pour la santé physique (et mentale) de Meunier

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire dans le couloir droit de la défense parisienne contre l’OL, Dani Alves a clairement été le moins bon Parisien au Groupama Stadium. Mis au supplice par le duo Mendy-Depay, l’international brésilien a montré les limites de son âge dans une grande affiche. Un enseignement intéressant pour Thomas Tuchel avant le déplacement à Old Trafford pour y défier Manchester United en Ligue des Champions. L’occasion peut-être pour Thomas Meunier de se relancer, lui qui est au fond du banc parisien depuis plusieurs semaines, à la grande surprise de Daniel Riolo.

Sur l’antenne de RMC Sport, le chroniqueur de l’After Foot a d’ailleurs manié l’ironie comme il sait si bien le faire pour commenter la situation du Belge. « J’aimerais savoir quelle est la maladie de Thomas Meunier. La gale ? La peste ? Car il y a Daniel Alves qui joue en mode grand-père au parc avec ses petits-enfants et qui joue tout le temps, qui est bouilli physiquement. J’aimerais savoir si c’est grave pour Thomas Meunier. Soit il en touche vraiment plus une, ou alors il doit être mauvais à l’entrainement. Pour qu’il ne joue pas là, en ce moment, c’est vraiment un peu bizarre, même si je ne l’ai pas trouvé aussi fort cette saison. On me parle de melonite chez le Belge, mais ça ne peut pas tout expliquer » a assuré un Daniel Riolo pour qui la mise à l’écart de Thomas Meunier est quasiment incompréhensible. A n’en pas douter, Thomas Tuchel sera rapidement questionné sur le sujet, tant les difficultés de Dani Alves ont été mises en lumière face à l’OL.