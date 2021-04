PSG : Riolo ricane, les vestes se retournent sur Al-Khelaïfi !

Dans : PSG.

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi incarnent l’opposition à la SuperLigue européenne.

Le président du PSG soutient officiellement l’UEFA et la FIFA et pour l’heure, Paris ne figure pas parmi les clubs fondateurs de la SuperLigue. Un scénario totalement imprévisible qui n’est pas pour déplaire aux dirigeants du football français. De la LFP à Noël Le Graët, tous se félicitent de ne pas voir les clubs tricolores sombrer dans la folie de la SuperLigue élaborée par Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Sur son compte Twitter, Daniel Riolo a par ailleurs évoqué le retournement de veste général des observateurs au sujet de Nasser Al-Khelaïfi, qui a bluffé tout le monde en préservant les valeurs de la méritocratie dans le sport.

« C’est croustillant d’observer tous ceux qui ont chié sur la tronche du PSG et de son boss obligé maintenant de dire du bien de lui. Un nouveau riche qui s’oppose au projet des anciens riches qui ont la légitimité que le PSG n’avait soi-disant pas. Le foot rend fou non ? En revanche s’il soutient la réforme uefa... pffff peste et choléra ! J’ai jamais su ce qui était le pire. Nasser ne fait que jouer son rôle ? J’ai pas dit le contraire. Je me moquais juste des postures rapides et faciles... les réactions des acteurs c’est ça qu’il faut suivre maintenant. Zidane s’est défaussé, Guardiola s’est exprimé ... Klopp aussi... c’est passionnant ! En passant : les dirigeants des clubs SL n’ont pas pensé que ça serait une bonne idée de faire de la com’ interne auprès des joueurs et surtout coaches avant de se lancer ? » a publié Daniel Riolo, véritablement fasciné par ce qui est en train de se jouer actuellement au sein des instances du football mondial, qui est de toute évidence à un tournant de son histoire.