PSG : Non à la SuperLigue, Al-Khelaïfi veut révolutionner la C1

Dans : PSG.

Officiellement contre la SuperLigue, Nasser Al-Khelaïfi a été publiquement remercié par le président de l’UEFA, Alexander Ceferin.

En conférence de presse ce mardi matin, le patron de l’UEFA a chanté les louanges de Nasser Al-Khelaïfi pour sa fidélité à l’instance européenne. Réélu ce jour au Comité exécutif de l’UEFA en tant que représentant de l’Association européenne des clubs pour un mandat de trois ans, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole sur le site officiel du Paris Saint-Germain. L’occasion pour l’un des hommes forts du football français de confirmer son opposition à la SuperLigue, tout en concédant que des changements étaient nécessaires en Ligue des Champions pour rendre la compétition plus attractive et plus lucrative.

« Le Paris Saint-Germain a la ferme conviction que le football est un sport pour tous. J'ai été constant sur ce point depuis le tout début. Il faut rappeler qu'en tant que club de football, nous sommes une famille et une communauté, dont le cœur est constitué de nos supporters. Nous devons nous en souvenir. Il y a un besoin manifeste de faire évoluer le modèle de compétition existant de l'UEFA, et la proposition présentée hier par l’UEFA, qui conclut 24 mois de consultation approfondie de tout le paysage du football européen, va dans ce sens. Nous pensons que toute proposition sans le soutien de l'UEFA - une organisation qui s'efforce de faire progresser les intérêts du football européen depuis près de 70 ans - ne résout pas les problèmes auxquels la communauté du football est actuellement confrontée, mais est au contraire motivée par des intérêts personnels. Le Paris Saint-Germain continuera de travailler avec l'UEFA » a lancé le président du PSG, dont la fidélité à l’égard de l’UEFA en a étonné plus d’un alors que de nombreux observateurs pensaient que le Paris SG serait l’un des premiers clubs à se lancer dans un projet de SuperLigue fermée.