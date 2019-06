PSG : Riolo et Rothen présentent leurs excuses

Dans : PSG, Ligue 1.

Ayant bien compris que l'affaire commençait à prendre de l'ampleur et qu'ils avaient clairement dépassé les bornes en direct à l'antenne, Daniel Riolo et Jérôme Rothen ont décidé ce dimanche soir de présenter leurs excuses suite aux propos intolérables tenus sur RMC. Les deux hommes avaient eu des mots pathétiques à l'encontre de la jeune femme qui accuse Neymar de viol. « Suite à l’émission de jeudi... comme Jérôme, je m’excuse pour le passage sur l’affaire Neymar. Évidemment on imaginait pas choquer et évidemment il n’y avait aucun mauvais sous entendu. C’était juste mauvais. A ce soir dans l’After pour oublier ce moment pénible », a lancé, via les réseaux sociaux, Daniel Riolo, visiblement étonné que ses propos aient choqué.

De son côté Jérôme Rothen a lui aussi plaidé coupable.« Je tiens à présenter mes excuses suite au propos tenus dans l’After RMC jeudi dernier concernant l’affaire Neymar. Ce n’est pas acceptable, et je regrette de ne pas en avoir pris conscience sur le moment », a confié l'ancien footballeur. Reste à savoir si la direction de la radio et les autorités de régulation laisseront passer cela.