PSG : Riolo dégoûté par ce transfert à venir au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Ce mercredi face à Caen, Paris n’a pas forcément livré sa meilleure prestation de la saison, mais une pointe d’efficacité supplémentaire aurait clairement permis au PSG de passer un nouveau carton. La victoire 3-1 assure toutefois au club de la capitale une trêve au chaud, et quelques bonnes nouvelles parmi ses joueurs en forme. On retrouve en effet Javier Pastore, toujours aussi inspiré et ce n’est pas vraiment une nouveauté, mais en revanche particulièrement en jambes face à Malherbe. De quoi donner l’espoir d’une belle seconde partie de saison pour l’Argentin, qui n’arrive toujours pas à enchainer les matchs sans connaître un souci physique ? Pas sûr que le PSG lui en donne l’occasion, alors que son départ est de plus en plus régulièrement évoqué. Pour Daniel Riolo, ce serait une énorme déception de voir El Flaco s’en aller, tant le talent de l’ancien de Palerme est évident, même s’il pourrait avoir effectué ses adieux au Parc des Princes ce mercredi.

« Et si on voyait Pastore pour la dernière fois avec le maillot du PSG ? Enervement quand même… » a confié le consultant de RMC, conscient que de nombreux fans du PSG, et amoureux du football, resteraient frustrés par un départ au mois de janvier. Néanmoins, force est de reconnaître que, au moment de quitter la pelouse, mais aussi sur les réseaux sociaux, Javier Pastore a multiplié les messages troublant en rendant hommage au public du Parc.