PSG : Deux départs majeurs déjà annoncés au mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Le coup de balai a déjà commencé dans l’effectif parisien, avec le départ de deux joueurs présents dans l’effectif de longue date. En effet, Yahoo Sport annonce que l’aventure de Lucas Moura et Javier Pastore à Paris est terminée. « La star argentine aura joué son dernier avec le PSG face à Caen ce mercredi », affirme ainsi la version française du portail web, pour qui l’Argentin ne perdra plus son temps à Paris, fatigué de devoir se battre entre ses blessures et son temps de jeu. La donne est encore plus simple pour le Brésilien, qui ne joue tout simplement plus du tout, et s’est bien rendu compte que la situation ne changerait pas pour lui dans les mois à venir.

Deux transferts qui permettront aussi au PSG de récolter des fonds, que ce soit pour satisfaire l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, mais aussi pour se renforcer à d’autres postes. Notamment au poste de milieu de terrain défensif. Avec ces deux ventes, le club de la capitale espère récupérer près de 60 ME et ainsi ne pas avoir à vendre Angel Di Maria, qui représente tout de même un quatrième larron important en attaque en vue de la deuxième partie de saison.