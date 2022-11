PSG : Rio Ferdinand en sait plus sur l’avenir de Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré sa prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé fait l’objet de nouvelles rumeurs de départ. L’attaquant du Paris Saint-Germain envisagerait un transfert dans les prochains mois. Un sujet que le Français a apparemment évoqué en privé avec le consultant anglais Rio Ferdinand.

Le nom de Kylian Mbappé agite subitement la presse anglaise. Et pour cause, Manchester United serait prêt à miser gros sur l’attaquant du Paris Saint-Germain. On sait que Cristiano Ronaldo ne devrait plus porter le maillot des Red Devils après ses déclarations polémiques. Le Portugais a notamment critiqué le club mancunien et son manager Erik ten Hag qu’il ne respecte pas. Afin de compenser son départ inévitable, le pensionnaire de Premier League préparerait une offre à 170 millions d’euros pour le Français, croit savoir le Daily Star.

MU rêve de Mbappé

A priori, le montant ne suffira pas pour convaincre le Paris Saint-Germain. Et de toute façon, le club de la capitale n’a sans doute aucune intention de transférer son buteur en plein milieu de la saison. Mais de l’autre côté de la Manche, l’arrivée de Kylian Mbappé à Manchester United n’est pas une rumeur totalement infondée. D’autant que Rio Ferdinand, légende d’Old Trafford, maintient un certain suspense après sa rencontre avec le Parisien le mois dernier.

« On a eu une conversation, a révélé le consultant anglais dans l’émission The Shade Borough. Vous n'avez pas vu ma publication quand je l'ai rencontré ? Je ne peux pas vous donner le scoop... » L’ancien défenseur central n’a pas besoin d’en dire davantage. Sans parler du refus certain des Qataris, on peut penser que Kylian Mbappé aurait d’autres ambitions s’il devait quitter le Paris Saint-Germain. Les rumeurs au sujet du Real Madrid semblent plus crédibles, à supposer que l’international tricolore, agacé par un retard de paiement de son salaire, ait toujours des envies d’ailleurs.