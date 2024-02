PSG ‍: Rien n’est fait, le Real remet Mbappé à sa place

Dans : PSG.

Proche d’un départ libre, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid cet été. L’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait bientôt annoncer sa décision. Mais de son côté, le club espagnol, qui n’a pas encore trouvé un accord avec le Français, ne le laissera pas dicter le timing de l’opération.

Cette fois, Kylian Mbappé semble bien se diriger vers le Real Madrid. Deux ans après le rebondissement et sa prolongation surprise, l’attaquant du Paris Saint-Germain a apparemment décidé de partir libre cet été. C’est du moins la tendance révélée et confirmée par de nombreuses sources depuis plusieurs semaines. Certaines s’attendent même à une annonce quasi imminente de la part du Français. Mais en cas de sortie médiatique, Kylian Mbappé ne pourra pas tout dévoiler, et surtout pas l’identité de sa prochaine équipe.

Le Real veut garder le contrôle

Il est effectivement trop tôt pour affirmer avec certitude que le Parisien deviendra Madrilène dans quelques mois. De l’autre côté des Pyrénées, le journaliste de l’émission El Chiringuito Josep Pedrerol, réputé proche du Real Madrid, affirme que la Maison Blanche dément tout accord avec Kylian Mbappé. De plus, l’actuel leader de Liga, dont l’égo avait été touché en 2022, tient à dicter le timing de l’opération. Le président Florentino Pérez ne laissera pas l’ancien Monégasque décider lui-même de la date de l’officialisation de son arrivée.

Si Kylian Mbappé venait à prendre la parole dans les jours à venir, ce serait uniquement pour annoncer son départ du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid ne serait pas évoqué. Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, lequel insiste sur l’existence de négociations positives mais pas encore terminées. Notre confrère italien précise également que Kylian Mbappé n’a rien annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi. Même si le dénouement parait désormais évident, le feuilleton pourrait encore durer un moment.