PSG ‍: Revenir entrainer le Barça, Luis Enrique est tenté

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

De retour sur la plateforme Twitch en cette période de trêve internationale avant le sprint final de cette saison 2023-2024 avec le PSG, Luis Enrique n’a pas hésité à évoquer un éventuel retour sur le banc du Barça.

Alors que Xavi a déjà annoncé qu’il quitterait le Barça l’été prochain, la course à sa succession se poursuit entre les grands entraîneurs européens. Parmi eux, Luis Enrique revient souvent du côté de Barcelone. Il faut dire que l’actuel entraîneur du PSG a marqué le Barça de son empreinte. Lors de son passage sur le banc de FCB entre 2014 et 2017, le coach espagnol a remporté neuf trophées, dont la Ligue des Champions 2015, la dernière du club catalan. Autant dire que les supporters blaugrana continuent de le regretter. Mais ce n’est pas pour cela que le coach de 53 ans envisage de quitter Paris l’été prochain pour revenir sur le banc de son club de coeur. De retour sur la plateforme Twitch ce jeudi soir, après une longue période d'absence depuis la Coupe du Monde 2022, l’ancien sélectionneur de la Roja a évoqué le sujet d’un retour au FCB.

« Je suis un vrai fan du Barça depuis de nombreuses années »

« Un retour au Barça ? Je dirais toujours que ça me plairait vu ce que signifie le Barça, mais ça me paraît difficile que nos chemins se recroisent. Et moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m’a dit à Paris qu’il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui romprai le contrat. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas. Je suis un socio culé, un vrai fan du Barça depuis de nombreuses années, mais je vais tout faire pour aider mon équipe à se qualifier en Ligue des Champions. Le Barça est un club très spécial. En tant que Catalan, c'est difficile. Barcelone ou Paris ? À Paris, le climat est difficile. Il fait froid. Mais là je vais commencer à aller au centre d’entraînement en vélo avec les beaux jours. Je suis très bien à Paris. Il y a des gens de tout type, ici on me traite très bien, les gens sont ouverts », a lancé, sur Twitch, Luis Enrique, qui promet donc de rester au PSG et de respecter son contrat, mais a toujours une pensée pour le poste d'entraineur du FC Barcelone tout de même. Une franchise habituelle pour l'entraineur espagnol sur Twitch, même si cela peut provoquer des remous au sein du club de la capitale.