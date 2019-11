PSG : Révélation sur le clash Ruiz-Atil vs Leonardo

Dans : PSG.

De retour aux affaires l’été dernier, Leonardo a remis le PSG dans le droit chemin en ce qui concerne l’image du club, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Sa gestion du dossier Neymar a été exemplaire, tout comme ses jolis coups réalisés sur le marché des transferts avec Icardi et Navas notamment. Avec les jeunes du club, il n’a pas fait dans la demi-mesure, laissant partir de nombreux éléments faute d’équipe réserve inscrite en National 2. En position de force désormais, le dirigeant déteste qu’on lui dicte la marche à suivre, et Kays Ruiz-Atil le sait désormais. Il y a quelques semaines, des discussions ont débuté sur la prolongation de contrat du milieu de terrain de 17 ans, considéré comme l’un des grands espoirs du club francilien. Le PSG y a répondu favorablement et les négociations se sont poursuivies, jusqu’à une fin brutale ces derniers jours. En effet, il a été notifié à Kays Ruiz-Atil que les discussions étaient totalement stoppées. Pour quel motif ?



RMC a mené l’enquête et il s’avère que le clan du Franco-Marocain a mis sur le devant de la scène une exigence qui a fortement déplu à Leonardo. Il s’agissait de marquer noir sur blanc dans ce nouveau contrat une clause stipulant que Ruiz-Atil devait désormais prendre part aux séances avec le groupe professionnel. Leonardo a alors bondi en expliquant que c’était aux techniciens de prendre ce genre de décisions en fonction du niveau et des progrès des jeunes, et pas de leur contrat, ce qui a mis un terme direct aux discussions. Le PSG compte toujours prolonger son joueur, mais sans cette clause, tandis que le clan Ruiz-Atil est désormais en retrait, alors que le contrat du joueur prendra fin en juin 2021.