Véritable star montante du football, Kylian Mbappé a confirmé son statut en cette saison 2018-19.

Elu meilleur joueur de la Ligue 1, il a brillé sur la lancée de sa Coupe du monde, même si son match raté au mauvais moment face à Manchester United a plombé sa fin de saison et celle de son club. Impatient de remettre le couvert pour enfin triompher en Ligue des Champions, l’ancien monégasque a fait l’objet de rumeurs de transfert cet été. C’est toujours le cas pour les meilleurs joueurs au monde, même si cela a forcément un prix élevé. Ce mercredi, L’Equipe s’est penché sur la valeur réelle de Kylian Mbappé, et celle-ci se monte entre 230 et 250 ME. Ce qui fait virtuellement du Français le joueur le plus cher au monde.

La garantie d’une belle opération pour le Paris Saint-Germain, qui avait déboursé 180 ME à l’été 2017 pour le faire venir de Monaco. Du moins c’est le prix souvent annoncé, et celui que le PSG finira probablement par payer. Mais le quotidien sportif révèle que pour le moment, Paris n’a déboursé que 145 ME pour s’offrir les services du champion du monde. Une clause à 35 ME ne sera versée au club de la Principauté qu'à deux conditions : si Mbappé prolonge son contrat à Paris, ou s’il est transféré. Autant dire qu’il y a de grandes chances que ce montant finisse par être payé, sauf si le meilleur joueur de L1 restait toute sa carrière au PSG, ou bien allait au bout de son contrat pour partir libre. Nul doute que Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait dans ses récentes déclarations de Kylian Mbappé sa grande star, s’occupera de son cas quand ce sera nécessaire, permettant à Monaco d’enfin toucher cette clause à 35 ME qui aura en tout cas permis au PSG de bien étaler le payement de ce transfert XXL.