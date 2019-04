PSG : Réunion entre joueurs, c’est bien la crise

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà sonné par sa défaite en finale de la Coupe de France face à Rennes, le PSG n’a pas redressé la tête à l’occasion de son match en retard à Montpellier (3-2). Au contraire, c’est une défaite surprenante, la troisième en quatre matchs, pour la formation de la capitale. Une situation de crise à laquelle Marquinhos n’a pas échappé, le défenseur central demandant à chacun de se parler dans le secret du vestiaire pour régler ce problème, notamment en ce qui concerne le comportement.

« Le foot, ce n’est pas que gagner, gagner, gagner, être bon et être bien. Il y a des moments difficiles aussi. On joue avec notre cœur. Même si on essaie, il y a des joueurs où on est plus fatigué, c’est plus dur ou on n’est pas bien techniquement. Mais on peut faire beaucoup mieux. On le sait et on va (régler) ça en interne. Il ne faut pas se cacher, on est dans un moment difficile. Les moments difficiles, ça se passe dans la tête. On a montré un mauvais visage sur le terrain, on doit être plus mature. Il faut changer d’état d’esprit, en jouant en équipe avec ou sans le ballon. Il y a beaucoup de choses à améliorer. On prend beaucoup de risques. Mais on doit mieux évaluer les moments où on les prend… Dans les moments difficiles, il faut rester plus ensemble, être plus costaud. C’est dans les têtes. On va parler dans le vestiaire pour s’en sortir. Il faut s’en sortir ensemble », a livré le Brésilien sur Canal+, à l'heure où les derniers matchs s'annoncent compliqués, y compris celui à venir où le titre de champion de France doit être fêté.