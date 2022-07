PSG : Renato Sanches à Paris, c'est bouillant

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Renato Sanches est sur le départ du LOSC. L'international portugais souhaite continuer sa carrière au PSG selon la presse portugaise. Le Milan AC va devoir s'incliner face au souhait du joueur.

Depuis quelques jours maintenant, le mercato estival du PSG s'accélère. Luis Campos veut boucler au plus vite certains dossiers pour permettre à Christophe Galtier de disposer d'un groupe au complet pour préparer la saison. Parmi les chantiers prioritaires du PSG cet été, on retrouve le milieu de terrain. Déjà, Vitinha a débarqué à Paris en provenance du FC Porto. Et le Portugais ne sera pas le seul recruté dans ce secteur de jeu. L'un de ses compatriotes en sélection portugaise pourrait bientôt débarquer : Renato Sanches. Le joueur du LOSC veut franchir un palier supplémentaire en rejoignant un top club européen. Il possède deux propositions, celle de l'AC Milan et du PSG.

Renato et le PSG, un dossier bien parti !

Alors que Sky Sports annonçait ces dernières heures que le club lombard tentait le tout pour le tout dans ce dossier pour convaincre Sanches de rejoindre l'Italie, c'est bien au PSG que le champion d'Europe lusitanien veut aller. C'est du moins ce que rapporte Record ce samedi. Une information validée par RMC, qui ajoute que Sanches avance bien dans ses négociations avec le club de la capitale. A noter que le Portugais a comme agent Jorge Mendes, qui a déjà placé Vitinha au PSG lors de ce mercato. Pour convaincre Lille de lâcher son crack, une somme aux alentours des 10 millions devrait suffire. Le PSG partira à destination du Japon le 14 juillet prochain pour débuter sa tournée dans le pays nippon, qui durera deux semaines. Luis Campos aimerait boucler le dossier Sanches avant cette date. Parmi les autres pistes souhaitées par le conseiller sportif, Gianluca Scamacca, Robert Lewandowski ou encore Hugo Ekitike. Pas mal de travail attend donc le PSG sur le marché des transferts, alors que des ventes devront également être effectuées afin de dégraisser un effectif trop conséquent.