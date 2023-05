PSG : Renato Sanches a la cote, c’est la magie du mercato

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Souvent blessé cette saison, Renato Sanches n’a jamais répondu aux attentes depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier. Le club de la capitale ne retiendra pas son milieu de terrain. D’autant que le Portugais ne devrait pas manquer de sollicitations pendant le mercato estival à venir.

Le week-end dernier, le retour de Renato Sanches dans le groupe serait presque passé inaperçu. C’est dire à quel point le milieu du Paris Saint-Germain a multiplié les aller-retours entre l’effectif et l’infirmerie du Camp des Loges. Le milieu de terrain n’a disputé que 19 matchs de Ligue 1 cette saison, pour seulement cinq petites titularisations. La principale raison concerne évidemment ses blessures à répétition. Dont la dernière aux adducteurs qui l’a éloigné des terrains pendant un mois jusqu’à son entrée en jeu pour les 10 dernières minutes à Troyes (victoire 3-1) dimanche.

Il faut aussi reconnaître que Renato Sanches, malgré les prestations souvent décevantes de certains concurrents dans l’entrejeu, n’a jamais menacé la hiérarchie établie par l’entraîneur Christophe Galtier. Ses performances n’ont pas donné entière satisfaction. C’est pourquoi le Paris Saint-Germain ne devrait pas le retenir cet été. Reste à savoir si le Portugais se laissera pousser vers la sortie, lui qui s’était engagé jusqu’en 2027 en août dernier. En tout cas, l’ancien joueur du LOSC ne manquera pas de sollicitations.

Des cadors européens à l'affût

D’après le site de Milan Live en Italie, plusieurs clubs ambitieux en Europe vont tenter de le relancer. En plus du Milan AC, déjà intéressé l’été dernier, Aston Villa, Newcastle et l’Atlético Madrid seraient également à l’affût. Une étonnante cote de popularité pour un joueur incapable d’enchaîner les matchs cette saison. Et réputé fragile depuis plusieurs années. Le Paris Saint-Germain ne se plaindra pas de ces intérêts et serait prêt à transférer son flop pour 10 millions d’euros, soit le montant dépensé pour son arrivée.