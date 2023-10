PSG-Reims définitivement arrêté par des feux d'artifice lancés de l'extérieur ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La rencontre du championnat de D1 entre l'équipe féminine du PSG et du Stade de Reims a été stoppée à la 46e minute de jeu au stade de Poissy ce samedi après-midi. Après une très longue attente, les autorités ont décidé que la rencontre ne reprendra pas.

Alors que le match se déroulait normalement, même si deux pétards avaient surpris tout le monde en première période, provoquant la venue des forces de l'ordre, un déluge de feu d'artifice est arrivé sur la pelouse dès la reprise, cela provenant des rues adjacentes. L'arbitre n'a pas hésité à stopper la rencontre compte tenu du danger. Compte tenu de l'actualité dramatique, et alors que des familles étaient présentes dans les tribunes, les autorités ont pour l'instant décidé de stopper le match alors que le PSG et Reims étaient à 0-0 et que le public a commencé à quitter le stade.

Suite aux incidents survenus à l’extérieur du stade, le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims est définitivement interrompu. La Commission des Compétitions de la FFF statuera prochainement sur l’issue de cette rencontre comptant pour la 4ème journée de D1 Arkema — PSG Féminines (@PSG_Feminines) October 14, 2023

Aucune joueuse n'a été blessée a précise Canal+ dont les équipes présentes au Stade Léo Lagrange étaient également ciblées par ces tirs. Les policiers tentent actuellement d'identifier de quel endroit ont été lancés ces pétards et feux d'artifice. A priori le match devait reprendre lorsque toute la zone aurait été sécurisée, ce qui n'était pas acquis en raison de la situation actuelle. Mais finalement, après plus de 35 minutes de réunion, il a été décidé que cette rencontre ne reprendrait pas ce samedi. Ce stade n'est pas le stade habituel du PSG, mais en raison d'un champignon sur la pelouse du Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye.