PSG-Real : Zidane-Emery, les ultimes hésitations avant le choc

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Jusqu’au coup d’envoi de ce 1/8e de finale de Ligue des Champions crucial, Unai Emery et Zinedine Zidane ont prévu d’entretenir le suspense au sujet de leur composition d’équipe.

Comme au match aller, où Motta a beaucoup manqué, l’entraineur parisien doit faire dans l’imprévu avec l’absence de Neymar, mais il doit aussi effectuer quelques chois décisifs. Ainsi, après la dernière mise en place tactique, les doutes sont encore plus nombreux que prévus. Tout d’abord, si la ligne d’attaque semble déjà trouvée avec Di Maria, Cavani et Mbappé, ce dernier peine à retrouver 100 % de ses moyens. Touché à la cuisse, l’ancien monégasque n’a pas pu terminer la dernière séance d’entrainement, et s’il devrait être aligné, il n’est pas certain qu’il soit dans sa meilleure forme. Au milieu de terrain, le choix doit se faire entre Lassana Diarra et Thiago Motta, avec une légère préférence pour l’international italien. Derrière, la défense classique devrait être alignée, avec Kurzawa à gauche et Thiago Silva dans l’axe, au détriment de Kimpembe.

Au sein du Real Madrid, il y a aussi quelques hésitations en fonction de l’état de santé des joueurs. Dans le groupe, Kroos et Modric sont amoindris, même si le Croate pourrait tout de même débuter avec Casérimo en milieu défensif. A moins que le technicien français ne privilégie la prudence en alignant Kovacic. Par rapport à l’aller, Zidane devrait privilégier une formation pour jouer le contre, avec un 4-4-2 qui comprend deux joueurs rapides sur les côtés, à savoir Asensio et Lucas Vasquez.

Les 11 probables de PSG – Real Madrid :

PSG : Areola – Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa – Motta, Verratti, Rabiot – Mbappé, Cavani, Di Maria

Real Madrid : Navas – Carvajal, Varane, Ramos, Maarcelo – Modric (ou Kovacic), Casemiro – L. Vasquez, Asensio – Benzema, Cristiano Ronaldo