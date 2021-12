PSG, Real, Kylian Mbappé prend une décision forte

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé voit venir les embrouilles avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a mis aux prises le PSG et le Real.

C’était déjà le cas avant ce tirage au sort biscornu, mais les regards seront plus que jamais tournés vers Kylian Mbappé dans les premières semaines de l’année 2022. L’attaquant français sera libre de s’engager pour le club de son choix à partir du 1er janvier, et le moindre signe sera scruté. C’est bien évidemment le Real Madrid qui se frotte les mains, tous les signes laissant à penser que l’attaquant du PSG s’engagera gratuitement à la fin de la saison pour la formation qu’il rêve de rejoindre depuis déjà un bout de temps. Mais entre temps, les deux clubs vont s’affronter en Ligue des Champions et la tension risque donc d’être palpable. Kylian Mbappé a forcément envie de réussir sa mission, qui est celle de mettre le Paris SG au sommet de l’Europe avant de partir. Surtout qu’au moindre raté, le Français risque d’être accusé d’avoir déjà la tête en Espagne.

Silence radio avant PSG-Real

En tout cas, la stratégie de l’ancien monégasque est désormais claire, il ne fera absolument rien qui laissera à penser qu’il a pris sa décision sur son avenir, et va couper les ponts avec le Real Madrid pour ne pas faire monter la pression encore plus. Selon RMC, Kylian Mbappé va totalement se couper des rumeurs à son sujet, et se concentrer sur ses performances sportives. Il avait parfois dérogé à cette règle, notamment cet automne en effectuant quelques prises de parole sur ses volontés de départ de l’été dernier, ou sur son Euro mouvementé avec l’équipe de France. Mais là, les choses sérieuses auront commencé avec ce 1/8e de finale qui fait saliver tout le monde, et pour le clan Mbappé, cela sera plus que jamais silence radio afin d’éviter les polémiques inutiles.

Le Real Madrid promet de jouer le jeu

De son côté, selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait parfaitement compris cette position et la volonté de Florentino Pérez n'est pas du tout de froisser Nasser Al-Khelaïfi avec des discussions au coeur de cette confrontation. Résultat, le club merengue devrait jouer le jeu, même s'il reste à savoir si le message sera passé à l'ensemble du groupe. Ces dernières semaines, plusieurs joueurs comme Toni Kroos ou Casemiro, et même l'entraineur Carlo Ancelotti, ont lancé quelques piques ou insinuations laissant entendre que Kylian Mbappé sera bien au Real Madrid prochainement. De quoi faire bondir le PSG et ses dirigeants, même s'il n'y a concrètement pas grand chose à faire contre cela.