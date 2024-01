PSG, Real, avenir, Kylian Mbappé brise le silence

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a surpris tout le monde en venant devant les médias après le match face à Toulouse, assurant que son avenir ne le souciait pas le moins du monde, et qu'il avait aussi un accord avec Nasser Al-Khelaïfi pour que le PSG soit satisfait peu importe sa future décision.

Kylian Mbappé ne sera peut-être pas aussi bavard avant et après chaque match, mais à l’occasion du lancement de l’année 2024, l’attaquant du PSG a tenu à faire savoir son opinion sur sa situation contractuelle. Le champion du monde tricolore est venu s’adresser à la presse après le Trophée des Champions remporté face à Toulouse (2-0), et donc un nouveau titre dans son escarcelle. Même s’il espère bien continuer à en remporter d’autres, avec notamment la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue des Champions au programme pour le reste de la saison, Kylian Mbappé se sait attendu sur la question de son avenir. Actuellement en fin de contrat dans six mois, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a tenu à se montrer le plus limpide possible, à savoir qu’il n’avait pris aucune décision, mais qu’il s’était assuré que son club ne serait pas lésé financièrement s’il venait à partir.

« Je suis déjà très motivé pour cette année. C'est très important, on a des titres à aller chercher. Après, non je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir. Ce qui reste le plus important. (Le reste) On va dire que c'est secondaire », a livré Kylian Mbappé, qui souhaite que tout le monde se concentre sur le sportif. Le fait de ne pas avoir pris de décision laisse en tout cas tout le monde sur les dents, même si le joueur du PSG assure qu’il ne s’amuse pas à faire attendre, et annoncera sa décision dès qu’elle sera prise.

Mbappé annoncera sa décision dès qu'elle sera prise

« C'était fin mai en 2022 car je ne savais pas jusqu'à mai. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Mais le plus important, ce sont les titres. On est déterminés. L'équipe se tourne vers ça. Personne ne parle de ma situation à l'intérieur du club. Ça n'intéresse pas grand monde », a livré l’ancien monégasque, pour qui son avenir n’a que peu d’importances. Autant dire que le message est aussi clairement envoyé au Real Madrid, qui espérait une réponse avant la fin du mois de janvier sur son avenir, et va devoir se contenter de sa déclaration sur le fait qu’il n’a tout simplement absolument rien décidé, et que tout le monde est donc toujours dans la course.