PSG : Ramos trop fragile, Pochettino préfère Varane

Tous deux proches d'un départ du Real, Sergio Ramos et Raphaël Varane intéressent le PSG. Pourtant, Mauricio Pochettino aurait une préférence pour le défenseur français.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec le Real. Malgré différentes offres, les deux parties ne parviennent pas à s'entendre, que cela soit sur le salaire ou sur la durée du contrat. Une situation qui fait de l'Espagnol une cible de choix pour de nombreux clubs, et notamment pour le PSG qui est prêt à céder à toutes les exigences du défenseur. À Paris, on estime que le leadership et l'expérience de Ramos permettraient de solidifier un vestiaire qui a parfois tendance à déraper, comme en témoigne les nombreux cartons rouges reçus lors des dernières rencontres. Mais en route vers le PSG, Ramos pourrait bien se faire doubler par un coéquipier de longue date...

Varane plutôt que Ramos

Si l'on en croit les informations révélées par Don Balon, Sergio Ramos n'est pas le seul défenseur du Real pisté par le PSG. En effet, Raphaël Varane pourrait également quitter la capitale espagnole. Lié avec Madrid jusqu'en 2021, il n'a pas prolongé et le club ne veut surtout pas le perdre gratuitement l'an prochain. Le Français a le choix : prolonger ou partir cet été. Après dix saisons passées en Liga, le champion du monde 2018 pourrait avoir envie d'un nouveau challenge. D'autant plus qu'au vue des récentes performances du duo Nacho - Militao et de l'arrivée probable de David Alaba, Florentino Pérez n'est pas opposé à son départ contre une enveloppe d'environ 60ME. Le média espagnol affirme même que Mauricio Pochettino a une légère préférence pour Raphaël Varane, qui afficherait plus de garanties physiques que Sergio Ramos, souvent blessé en 2021 et plus vieux de sept ans. Toutefois, le PSG devra faire face à une féroce concurrence, puisque Thomas Tuchel rêve d'attirer Varane à Chelsea, et que Manchester United voit également en lui le partenaire parfait pour Harry Maguire.