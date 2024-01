PSG ‍: Ramos et Kolo-Muani, Luis Enrique leur dit au-revoir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Six mois après leur arrivée à Paris, Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos déçoivent. Et pas seulement les observateurs. Luis Enrique ne comptent tout simplement plus sur eux dans les grands matchs.

A un mois de son entrée en phase finale de Ligue des Champions, le Paris SG a encore de nombreux doutes. Certains sont liés à la santé physique des joueurs, d’autres au mercato toujours ouvert pour trois semaines, et enfin les pires doutes sont certainement à cause du rendement de certains éléments. C’est notamment le cas en attaque où ni Randal Kolo-Muani, ni Gonçalo Ramos, ne donnent satisfaction. Embêtant pour deux énormes investissements de l’été, et le PSG s’appuie ainsi exclusivement sur Kylian Mbappé pour apporter un peu d’efficacité et de poids devant. Car le Français comme le Portugais disparaissent à chaque match, malgré du temps de jeu non négligeable mais qui finit inéluctablement par diminuer.

Douche froide pour un duo à 150 ME

Selon L’Equipe, cela ne devrait pas s’arranger car Luis Enrique a tout simplement perdu confiance et patience dans ce double dossier. L’entraineur du PSG ne va bien évidement pas les condamner publiquement, mais le rendement de ses deux attaquants est selon lui trop faible pour pouvoir en tirer quelque chose de majeur en deuxième partie de saison. Selon le quotidien sportif, en privé, le coach du Paris SG a décidé de mettre Mbappé en pointe à cause des performances décevantes de Ramos et Kolo-Muani, et cela ne devrait pas changer dans les prochaines semaines. Dans les matchs de Coupe ou de Ligue 1, l’hésitation est possible, mais le choix semble fait pour les grosses rencontres européennes.

Les deux joueurs ne mettent aucune mauvaise volonté et Luis Enrique l’apprécie. Mais pour l’ancien nantais, c’est l’incapacité à évoluer sans espace devant lui qui le plombe, tandis que le Portugais a beaucoup de mal dans le jeu combiné. Des critères rédhibitoires pour des profils que l’Espagnol a pourtant validé lors de leur recrutement. Mais les premiers mois n’ont pas donné satisfaction, et désormais l’ancien coach du FC Barcelone ne voit pas qui d’autre que Kylian Mbappé peut évoluer dans l’axe de l’attaque parisienne, même si cela fait deux victimes de choix au sein du club de la capitale.