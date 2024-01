PSG ‍: Ramos écarté, Luis Enrique a une énorme excuse

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, le PSG se déplacera sur la pelouse de Lens pour un choc attendu de Ligue 1. Luis Enrique pourrait une nouvelle fois se passer de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Depuis quelques semaines maintenant, Luis Enrique semble avoir trouvé son attaque titulaire. Bradley Barcola à gauche, Kylian Mbappé dans l'axe et Ousmane Dembélé à droite. Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et même Marco Asensio comptent leurs minutes. Les deux premiers cités ont été cependant recrutés très cher l'été dernier et leur situation commence à surprendre. Difficile de savoir s'ils pourront changer leur destin au PSG. Si Luis Enrique demande beaucoup à ses hommes, le rendement de Ramos et RKM n'est pas toujours conforme aux exigences du plus haut niveau. Pour Loïc Tanzi, le vice-champion du monde a néanmoins plus de chances de pouvoir s'en sortir que le Portugais.

Ramos et le PSG, ça sent pas bon ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné une information précieuse concernant la tendance pour Ramos. Et c'est assez inquiétant pour le Portugais. « Ils n'ont pas fait n'importe quoi le PSG. Cela ne fait que six mois. Juger un attaquant sur six mois avec le jeu de Luis Enrique, c'est très compliqué. Il demande à ses attaquants de jouer complètement différemment de la façon dont ils ont joué avant. Ramos au Portugal et Kolo Muani en Allemagne. Il leur faut du temps pour comprendre et ils ne sont pas adaptés comme le coach l'aurait aimé. Après, pour Ramos c'est différent. Visiblement à l'entrainement, c'est différent parce qu'il est moins bon que Kolo Muani. C'est pour ça qu'on le voit jouer de moins en moins. Le plus gros problème, ce sera pour Ramos. Kolo Muani peut jouer sur un côté et c'est un avantage. L'option d'achat ? Elle était obligatoire avec un nombre de matchs joués. C'est une histoire comptable pour les comptes de l'année prochaine », a notamment indiqué Loïc Tanzi, qui sait que Luis Enrique ne fera aucun cadeau aux deux attaquants mais surtout à Ramos s'il ne se reprend pas très vite. Reste à savoir si l'ancien du Benfica aura l'occasion de se montrer un peu ce dimanche soir sur la pelouse du RC Lens.