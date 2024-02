Bernardo Silva insiste pour signer au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sait qu'il devra désormais faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Le club de la capitale ne manque cependant pas d'idées pour renforcer son attaque.

A Paris, on doit préparer dès à présent le prochain marché des transferts estival. L'annonce du départ de Kylian Mbappé a fait l'effet d'une bombe, même si la direction du PSG a apparemment un plan pour relancer son projet. Cela passera par la venue de stars du ballon rond. Heureusement, certaines d'entre elles sont assez chaudes à l'idée de signer chez les champions de France. C'est notamment le cas de Bernardo Silva selon les informations de Sports Zone.

Bernardo Silva, le PSG peut avoir de l'espoir mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

Sur son compte X, le spécialiste du mercato a en effet indiqué que le Portugais, comme l'été dernier, veut toujours signer au PSG. Le départ de Mbappé ne le refroidit pas du tout. « Bernardo Silva veut toujours rejoindre le PSG comme l’an dernier. En 2023, cela n’arrangeait pas Manchester City, qui a réussi à obtenir une prolongation de contrat avec une clause activable dès cet été. Paris se pose toutefois des questions du fait de son âge », a posté Sports Zone, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les fans et observateurs du PSG. Pour la grande majorité, l'âge de Silva (29 ans) n'est en rien un problème et sera même un atout pour encadrer un effectif jeune et encore inexpérimenté. D'après Relevo, la clause libératoire de Silva sera désormais fixée à 58 millions d'euros l'été prochain. Outre le Paris Saint-Germain, le Barça est aussi fortement intéressé, tout comme l'Arabie saoudite. Problème, Pep Guardiola adore le Portugais et souhaitera sans doute encore le garder de nombreux mois. Affaire à suivre donc.