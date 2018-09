PSG : Rakitic, Kanté... Comment Henrique a tout perdu au mercato

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

En manque de milieux défensifs cette saison, le Paris Saint-Germain a pourtant fait tout son possible pour en recruter un nouveau durant le dernier mercato estival.

La défaite lors de la première journée de Ligue des Champions à Liverpool a confirmé une chose au sein du club de la capitale française. Sans sentinelle de très haut niveau, le PSG aura bien du mal à atteindre le dernier carré de la C1. Si Lass Diarra n'est pas considéré comme un titulaire dans l'esprit de Thomas Tuchel, le replacement de Marquinhos dans l'entrejeu ne fait pas l'unanimité. Autant dire que Paris va plus ou moins bricoler son milieu au cours des prochains mois. Et pourtant, la donne aurait été plus simple si la formation francilienne avait recruté un nouvel élément. Sauf que malgré sa bonne volonté, Antero Henrique n'a pas accompli sa tâche... en creusant des pistes avec un intérêt limité.

Selon Le Parisien, « plusieurs joueurs contactés avaient donné leur accord, mais Paris savait qu’ils étaient hors de prix ». Cela a notamment été le cas d'Ivan Rakitic, qui était emballé par l'offre du PSG jusqu’à la fin de l'été, mais le milieu de 30 ans est finalement resté au Barça, vu que son prix, fixé à 120 millions d’euros, était hors d'atteinte pour le PSG. Même chose pour N’Golo Kanté, qui n'a pas bougé de Chelsea à cause des contraintes parisiennes avec le fair-play financier de l'UEFA. Le champion de France aurait alors pu se rabattre sur Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou Stanislav Lobotka (Celta Vigo), mais le PSG n'a pas réussi à trouver un accord avec ses homologues. Plusieurs dossiers bouclés par un échec cuisant qui prouve que Paris a loupé son mercato estival, à cause notamment de son directeur sportif...