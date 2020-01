PSG : Rakitic envoyé à Paris, c’est reparti pour un tour !

Dans : PSG.

L’été dernier, il a longtemps été question d’une signature d’Ivan Rakitic au Paris Saint-Germain, notamment dans le cadre d’un hypothétique échange avec Neymar.

Finalement, l’international croate du FC Barcelone n’a pas bougé. Utilisé à 14 reprises cette saison, il n’était plus un titulaire aux yeux de l’ancien entraîneur, Ernesto Valverde. En attendant de savoir quelle sera son utilisation sous Quique Setien, l’ancien milieu relayeur du FC Séville fait l’objet de nouvelles rumeurs sur le marché des transferts. Et pour cause, le Mundo Deportivo indique qu’un départ d’Ivan Rakitic au mois de janvier est possible… et que le PSG est sur les rangs.

Effectivement, le profil de l’expérimenté milieu de terrain de 31 ans plairait tout particulièrement aux dirigeants du Paris Saint-Germain, mais également à ceux de la Juventus Turin dans l’optique du mercato hivernal. Du côté de Barcelone, on ne dira certainement pas non à un départ d’Ivan Rakitic puisque ce dernier sera en fin de contrat dans un an et demi. Obnubilés par le recrutement d’un attaquant capable de compenser la blessure de Luis Suarez, les dirigeants catalans doivent se réunir en ce milieu de semaine et le cas d’Ivan Rakitic sera certainement abordé. Reste à voir si de son côté, le Croate est chaud à l’idée de rallier le Paris Saint-Germain. Car dans ce secteur de jeu, le club de la capitale française n’est plus à la rue avec Marquinhos, Kouassi, Gueye, Paredes, Herrera ou encore Verratti.