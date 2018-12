PSG : Rakitic au PSG, vers un énorme coup de théâtre au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Durant tout l'été, la rumeur de la possible signature d'Ivan Rakitic au Paris Saint-Germain a circulé, avant que finalement le milieu de terrain croate n'annonce qu'il avait bien l'intention de rester et de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, lequel s'achève en 2021. Mais pour l'instant, ce désir ne s'est pas concrétisé et ce mercredi Catalunya Radio, relayée par FootMercato, affirme que le dossier Ivan Rakitic est totalement relancé, avec de sérieuses chances de voir le milieu de terrain de 30 ans rejoindre le PSG lors du mercato hivernal.

Pour cela, la radio locale s'appuie sur plusieurs éléments, à savoir un accord qu'aurait déjà trouvé Ivan Rakitic avec les dirigeants du Barça afin d'avoir un bon de sortie au mercato 2019 à un prix largement inférieur aux 125ME de sa clause libératoire, mais également l'inscription des enfants de l'international croate dans une école française, ainsi que la mise en vente de sa maison à Barcelone. Autant d'indices qui, s'ils sont sérieux, laissent effectivement penser que Rakitic pourrait d'ores et déjà avoir décidé de signer au Paris Saint-Germain lors du marché des transferts de l'été prochain. Un gros coup pour le PSG, qui doit toutefois attendre de savoir à quelle sauce il sera mangé par l'UEFA en matière de fair-play financier.