PSG : Raí veut prendre le pouvoir à Paris

Par Eric Bethsy

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Raí a fait son retour dans la capitale en tant qu’actionnaire du Paris FC. Le Brésilien, très ambitieux, a pour objectif de développer un deuxième grand club dans la Ville Lumière.

Sans faire de bruit, Raí a fait son retour dans le football français en juin dernier. Le Brésilien est devenu actionnaire du Paris FC. Une opportunité présentée par le patron du pensionnaire de Ligue 2. « J'avais la possibilité de devenir parisien pour quelques années et je cherchais un projet, un nouveau défi, a raconté Raí à France Bleu Mayenne. Je connais le président du Paris FC, Pierre Ferracci qui m'a parlé du projet. »

Quelle image de Raì à la cérémonie du ballon d'or qui appelle les Brésilien-nes à se rendre aux urnes 👏. #Lula #LulaPresidente #lula2022 pic.twitter.com/QBPnqSb7lv — Benoît Carini-Belloni (@Beu_CBello) October 17, 2022

« J'ai vu l'évolution du club ces dernières saisons. Des investissements ont été faits. Le club est stable et cela m'a encouragé à investir, a-t-il expliqué. Je suis très motivé. L'objectif est de faire partie d'un nouveau projet à Paris pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un deuxième club à Paris, je crois que ce serait super. » En effet, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain estime que l’absence d’un autre grand club, comme dans d’autres capitales européennes, représente une anomalie.

Le PSG trop seul à Paris

« Oui, exactement, c'est ça qui m'a poussé à m'embarquer dans ce projet, en plus de venir habiter à Paris et d'y faire mon master à Sciences Po, a répondu l’investisseur. Et je crois que je peux y contribuer avec mon expérience, mon réseau, mes conseils. Je peux apporter toute ma vision de la vie. On peut apporter des choses dans le foot, au-delà de la partie sportive. » Et d’ici quelques années, Raí espère bien devenir le concurrent, voir le rival du Paris Saint-Germain.

« Oui (sourire), c'est possible. Mais pour devenir un rival, cela va prendre beaucoup de temps. Le PSG évolue à un tout autre niveau. Ce club cherche à remporter la Ligue des Champions. Le Paris FC lui va monter petit à petit. Mais j'espère bien que le PFC va devenir le petit frère du Paris-Saint-Germain et évoluera bientôt en première division », a confié Raí, dont l’équipe entraînée par Thierry Laurey occupe la 10e place après 12 journées de Ligue 2.