PSG : Rafinha pas à l’abri d’un nouveau rebondissement

Dans : PSG.

Peu utilisé par l’entraîneur Mauricio Pochettino la saison dernière, Rafinha ferait quand même partie des plans du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. C’était du moins la tendance évoquée en Espagne en début de semaine, avant la révélation d’un intérêt de Sassuolo en Italie.

S’il écoute les rumeurs à son sujet, Rafinha risque de s’interroger sur son avenir. Le milieu du Paris Saint-Germain, peu utilisé par l’entraîneur Mauricio Pochettino, surtout dans les rendez-vous importants, a longtemps été décrit comme un indésirable. L’information de Mundo Deportivo a donc surpris cette semaine, lorsque le média catalan affirmait que le frère de Thiago Alcantara ne quitterait pas le club de la capitale cet été.

Rafinha des courtisans en Europe

L’international brésilien et ses dirigeants auraient effectivement décidé de continuer ensemble malgré un premier exercice difficile. Et pas seulement à cause de ses pépins physiques ou de sa contamination au Covid-19. Reste à savoir si la direction francilienne tiendrait le même discours en cas d’offre intéressante de Sassuolo. Car selon le Corriere dello Sport, l’équipe italienne serait séduite par le profil de Rafinha. On apprend même que des clubs anglais et turcs seraient également sur le coup. De quoi envisager une belle vente pour le Paris Saint-Germain qui valoriserait son milieu de terrain à 10 millions d’euros.

Nul doute que Leonardo ne refuserait pas un tel montant au moment où ses supérieurs, qui ont largement mis la main à la poche pour attirer Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, exigent désormais un dégraissage de l’effectif. Surtout dans l’entrejeu en vue d’une possible arrivée du Français Paul Pogba en provenance de Manchester United. Autant dire que l’ancien joueur du FC Barcelone ferait mieux de ne pas écarter l’hypothèse d’un départ. Lui qui devrait encore reculer dans la hiérarchie des milieux de terrain après la signature de l’international néerlandais.